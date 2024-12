Kiev, 2 dic. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato oggi a Kiev, in Ucraina, per la prima volta in due anni e mezzo. Una visita non programmata per colloqui con il presidente ucraino Zelensky. Il capo del governo di Berlino ha promesso oggi nuovi aiuti militari all’Ucraina per un totale di 650 milioni di euro.