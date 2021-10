Visita al Colosseo per le first ladies del G20

Roma, 30 ott. (askanews) – I mariti dentro al vertice, le signore in visita al Colosseo: si ripete immutabile il rito delle first ladies anche in occasione del G20 in svolgimento a Roma. Serena Draghi, consorte del presidente del Consiglio, ha accolto Brigitte Macron, Carrie Johnson, Maria Begona Gòmez Fernàndez (Argentina), Emine Erdogan (Turchia) e Antoinette Sassou Nguesso (Repubblica del Congo) fra le altre.