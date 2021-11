Visita di Stato in Algeria del presidente Mattarella

Algeri, 6 nov. (askanews) – “L’Italia considera l’Algeria come un attore cruciale nel Mediterraneo e in Africa: per questo, come membro fondatore dell’Unione Europea, siamo convinti dell’opportunità di avvicinamento tra l’Unione Europea e l’Algeria, basato sull’interesse reciproco e su un piano di uguaglianza e parità”. È quanto afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista al giornale algerino Liberté nel giorno del suo arrivo ad Algeri per la visita di Stato in Algeria.