Visita medica sospesa: la solidarietà sposa il digitale

Milano, 1 ott. (askanews) – La cultura della solidarietà che si esprime con la formula del “sospeso” – l’offerta di una prestazione a chi ne ha bisogno attraverso il pagamento anticipato – si estende anche alla salute, il più importante tra i bisogni della persona. Nel corso di un forum alla Camera dei Deputati è stato presentata la “Visita medica sospesa”, iniziativa promossa dalla piattaforma digitale ‘Dottorsemplice.it’. “La Visita medica sospesa è nata per aiutare persone in difficoltà – spiega Gennaro Coppola, direttore di ‘Dottorsemplice.it’ e promotore della ‘Visita Medica Sospesa’ – I medici stessi iscritti alla piattaforma doneranno ogni mese una visita a persone con Isee inferiore alle 6 mila euro oltre ovviamente alla bontà delle persone che vorranno fare una offerta e donare”.

La presentazione dell iniziativa si è svolta nella cornice di un incontro dedicato alle opportunità offerte dalla digitalizzazione del sistema sanitario per il benessere sociale. “Il nostro Paese sta affrontando una sfida importantissima che è quella della digitalizzazione. La pandemia ha messo in evidenza le difficoltà con le quale dobbiamo inoltre fare i conti, ma ha messo anche in evidenza la necessità di evolversi dal punto di vista digitale – ha detto Alessandro Amitrano (M5s), segretario dell’Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati – Con i fondi del Pnnr riusciremo a colmare il gap infrastrutturale che purtroppo esiste nel nostro paese e di incentivare una cultura del digitale che ci consenta di crescere a livello internazionale”.

La Visita medica sospesa nasce per far fronte alle difficoltà del sistema sanitario: basti pensare che solo in Campania ci sono circa 100mila ricoveri ospedalieri da smaltire, di cui 70mila sono interventi chirurgici. “A Napoli – conclude Amitrano – c’è l’usanza del caffè sospeso, e io stesso ho lanciato la proposta di una spesa sospesa durante al pandemia; a maggior ragione una visita medica sospesa può aiutare quanti sono in difficoltà in questo periodo”.