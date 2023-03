Visite e analisi gratuite per chi è in difficoltà, idea di DMLab

Visite e analisi gratuite per chi è in difficoltà, idea di DMLab

Visite e analisi gratuite per chi è in difficoltà, idea di DMLab

Roma, 13 mar. (askanews) – Visite ed analisi mediche gratuite per chi si trova in difficoltà economica. A lanciare l’iniziativa benefica è DMlab Infernetto, centro polispecialistico di Roma sud, noto a livello regionale come fiore all’occhiello della sanità privata romana, in collaborazione con la parrocchia territoriale.

Spiega il Ceo di DMlab Infernetto, Daniele Marino: “Fin dagli inizi è stata un’azienda molto ben accolta perché il territorio era privo di questo tipo di servizi da parte di altre strutture sanitarie e abbiamo subito avuto un buon riscontro”.

Circa 450 visite gratuite per coloro che non possono accedere per motivi economici a servizi privati come questi in ambito di visite specialistiche di eccellenza. “Immaginate se questo che abbiamo fatto da un’azienda singola possa essere esteso a tutta la rete dei servizi sanitari sul territorio nazionale ci sarebbero dei numeri incredibili con un’assistenza sanitaria che pochi paesi possono vantare. Un progetto molto ambizioso sul quale però lavoriamo”.

Presso DMlab Infernetto è possibile prenotare una visita specialistica in ogni tipologia di ambito sanitario, avendo così la possibilità di accedere a strumentazioni di ultima generazione per esami diagnostici specialistici, analisi cliniche e screening dei più diversi settori medicali.