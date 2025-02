Vita da Ostello, lo sviluppo del Turismo degli Ostelli

Roma, 25 feb. – “C.I.A.O. A.M.I.C.O. è il motto della Rete Italiana degli Ostelli per dare il benvenuto in Italia agli ospiti provenienti dal mondo intero. Lo scorso 10 febbraio, infatti, nello stand della Regione Basilicata, durante la BIT di Milano, abbiamo presentato il nostro progetto nazionale di turismo degli ostelli, quali rappresentanti esclusivi per l’Italia della Rete Mondiale Hostelling International” ha dichiarato il Vice Presidente della nuova Rete Italiana Francesco Barbuto, il quale ha aggiunto: “Abbiamo proposto al Ministero del Turismo e stiamo proponendo alle Regioni italiane una serie di confronti per ipotizzare insieme l’avvio di interazioni per sviluppare il turismo degli ostelli sull’intero territorio nazionale e, nello specifico, nei Comuni dove vi sono ostelli, oppure dove non ve ne sono e ne possano essere creati come ostelli diffusi”. In sintesi, i punti per lo sviluppo di possibili intese: presentare e promuovere l’Italia all’interno della Rete Mondiale International Youth Hostel Federation – Hostelling International (www.hihostels.com; presentare iniziative delle Regioni e dei Comuni all’interno della Rete Mondiale International Youth Hostel Federation – Hostelling International; avviare scambi di informazioni; realizzare attività formative per il turismo degli ostelli coinvolgendo gli enti di formazione di settore accreditati, utilizzando i vari format già disponibili e modulabili, coinvolgendo come corpo docente esperti e titolati sia della rete nazionale , sia di quella internazionale, oltre ad offrire periodi di tirocinio negli ostelli italiani e nel resto del mondo; partecipare insieme a fiere e manifestazioni nazionali ed internazionali; organizzare incontri d’informazione e di aggiornamento per operatori, imprenditori e per chi intenda avviare un’ impresa o un’ associazione per il turismo degli ostelli anche per la gestione o per le varie figure operative; ideare e realizzare campagne all’interno della Rete Mondiale Hostelling International per presentare e promuovere proposte per soggiorni nelle località italiane che abbiano un ostello, oppure dove se ne possa creare uno anche diffuso, da valorizzare nel proprio territorio.

La Rete Italiana di Ostelli “C.I.A.O. A.M.I.C.O. Hostelling International” ha, tra i propri scopi, quello di cercare di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica, che, a causa di antichi pregiudizi, spesso non considera positivamente gli ostelli. A tale scopo favorisce l’incontro, la conoscenza ed il coinvolgimento, a livello regionale, di Associazioni culturali, Agenzie di viaggio, Tour Operator, Scuole, Università, Gruppi, Associazioni di pellegrini, di camminatori, di appassionati del trekking, del cicloturismo, dell’orienteering, del turismo lento, chi organizza turismo per anziani, giovani, coppie, famiglie e giovanissimi.

La Rete Italiana di Ostelli “C.I.A.O. A.M.I.C.O. Hostelling International” è disponibile per attivare partenariati strategici finalizzati allo sviluppo del turismo degli ostelli, offrendo un’interazione con gli oltre 20 milioni di utenti (tra membri tesserati e quanti direttamente ad essi collegati) interessati a programmare vacanze in Italia, soggiornando anche e, innanzitutto, negli ostelli presenti sull’intero territorio nazionale. Inoltre la Rete Italiana di Ostelli “C.I.A.O. A.M.I.C.O. Hostelling International”, in occasione del Giubileo, sta operando per valorizzare il turismo degli ostelli nei piccoli borghi che si trovano lungo i cammini e dove sono presenti luoghi noti e meno noti di culto religioso. Inoltre, la Rete di Ostelli “C.I.A.O. A.M.I.C.O. Hostelling International” ha già preparato iniziative anche per gruppi sportivi, gruppi di arti varie, differentemente abili, gruppi di ricerca naturalistico/ambientale e gruppi di studenti stranieri per far vivere l’ospitalità nel vero stile genuino italiano, favorendo anche lo sviluppo del turismo del racconto, per salvaguardare l’inestimabile patrimonio rappresentato dalle tradizioni ed antichi mestieri, che sono ancora vivi e presenti anche in piccole realtà, molto spesso spopolate.

Infine, la Rete “C.I.A.O. A.M.I.C.O. Hostelling International” promuove ed organizza negli ostelli italiani della propria rete esperienze di vario genere, laboratori di cucina, artigianato, musica, danza, teatro, pittura, scultura, poesia, scrittura e recitazione, spettacolo, cinema, televisione ed arti varie per favorire la socializzazione ed il dialogo interculturale tra ospiti e popolazione locale. Infatti , a partire da fine marzo 2025, è prevista la partenza del tour nazionale “VITA DA OSTELLO” per aprire le porte degli ostelli ai cittadini e per presentare, anche ai gestori degli ostelli, i programmi della rete e la nuova iniziativa “ArtHo” finalizzata a valorizzare il patrimonio culturale , materiale ed immateriale locale, da presentare agli ospiti di tutto il mondo e, attraverso questi ultimi, promuoverlo a livello internazionale. Il tour vedrà coinvolto personalmente il giornalista e scrittore Biagio Maimone, il quale presenterà il suo libro “La Comunicazione Creativa per lo sviluppo socio-umanitario” , anche al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul “turismo di relazione” degli ostelli.

Tutti possono inviare proposte e suggerimenti per creare e sviluppare una fattiva cooperazione, perché insieme si possono sviluppare azioni interessanti e nuove opportunità nel turismo degli ostelli , informando e coinvolgendo i Comuni ed i cittadini per offrire opportunità al turismo degli ostelli. Per favorire e facilitare l’iter per avviare anche la creazione di un ostello diffuso nei Comuni si possono condividere sia delibere comunali, sia documentazioni e video di alcuni test di “OSTELLI DIFFUSI”, di “EDUCATIONAL TOUR” promozionali e di altre iniziative già realizzate , anche con fondi pubblici, in altri Comuni italiani. Grazie a tutto questo materiale disponibile si può facilitare l’intero processo di interazione , di creazione e sviluppo del format ” OSTELLO DIFFUSO C.I.A.O. A.M.I.C.O. Gli Ostelli Italiani Riuniti che salutano il mondo”.