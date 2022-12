Home > Video > Vitali Klitschko: "Il motivo della guerra è il nostro desiderio di far parte... Vitali Klitschko: "Il motivo della guerra è il nostro desiderio di far parte della famiglia europea"

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko parla in conferenza stampa: "Putin ha la folle idea di ricostruire l’impero sovietico, ma noi vogliamo far parte della famiglia europea, non vogliamo tornare indietro all'URSS. Questo è il motivo della guerra".