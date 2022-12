Vitali presenta il suo nuovo libro "La sfida imprenditoriale"

Roma, 12 dic. (askanews) – Affascinare i giovani su quanto può essere bella la sfida imprenditoriale. Con questo mantra nell’ex Convento di Sant’Agostino è andata in scena la presentazione del libro “La sfida imprenditoriale”, scritto da Massimo Vitali. Il presidente della Vitali Spa, azienda che opera nel settore dell’edilizia in Italia e in Europa, ha parlato del suo lavoro insieme al sindaco, Giorgio Gori, al presidente della provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi e alle più alte cariche universitarie e imprenditoriali.

Una tavola rotonda importante

per parlare specialmente della cultura imprenditoriale in Italia e nel territorio bergamasco. Queste le parole del presidente della Vitali Spa Massimo Vitali:

“Parlo ai giovani e credo di riuscire a trasmettere a loro questa nostra passione per le sfide, la ricerca dei risultati e la sostenibilità. Tutte le sfide che rappresento in questo libro devono essere per loro una bussola per il futuro”.