Vitalizi: Appendino a Mieli, 'Fdi contraria? Porti subito delibera in Senato'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "Il caldo può fare brutti scherzi, ma rinfresco volentieri la memoria alla senatrice Mieli: in Consiglio di Garanzia al Senato, il ripristino dei vitalizi è passato con i voti di Forza Italia e Noi Moderati, che mi risulta facciano parte del centrodestra e siano azionisti di questo Governo. Se Fratelli d'Italia, che peraltro esprime il presidente di Palazzo Madama, vuole rimediare al cortocircuito della maggioranza e intende davvero eliminare i vitalizi come fatto dal M5S, può agire immediatamente tramite una nuova delibera in Consiglio di presidenza. Il resto è sterile chiacchiericcio". Lo afferma la deputata del M5S, Chiara Appendino commentando quando dichiarato dalla senatrice di Fdi.