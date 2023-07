Vitalizi: Conte a Meloni, 'nessuna tregua finché non li taglierete'

Roma, 14 lug. – (Adnkronos) – "Hanno fatto cassa sulla pelle di persone indigenti tagliando il reddito di cittadinanza, mezzo milioni di nuclei famigliari rimangono senza nulla dall'oggi al domani, però il centrodestra ha disposto il ritorno ai massimi vitalizi, e quindi ex parlamentari, ex senatori in particolare, potranno beneficiare di un trattamento massimo per quanto riguarda i vitalizi. Siamo tornati al passato. Questo governo è singolare, dice no al salario minimo, sì ai massimi vitalizi. E' un mondo capovolto. Presidente Meloni, vorremmo capire qual è la tua visione del Paese: salario minimo no, massimi vitalizi sì? Non vi daremo tregua fino a quando non ristabiliremo il taglio dei vitalizi e non approveremo il salario minimo legale". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un video pubblicato su TikTok.