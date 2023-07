Vitalizi: Mieli (Fdi) ad Appendino, 'la verità ti fa male lo so.....

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "Ad Appendino voglio ricordare un vecchio motivo che cantava: 'La verità ti fa male lo so…". Già, perché mentre il governo Meloni fa le cose in favore degli italiani e di quelli più deboli, loro inventano fake news. Peccato che questa volta la macchina lancia ‘bugie’ l’ha detta grossa, perché ci sono i fatti. Infatti, Fratelli d’Italia ha votato contro la reintroduzione dei vitalizi e questo si può verificare. Che cosa ha fatto invece il loro ex parlamentare senatore Grassi? E’ lui che ha votato per rimettere i vitalizi e a poco serve mettere la verità sotto il tappeto. Gli italiani sanno bene chi dice le bugie". Lo ha detto Ester Mieli, senatrice di Fratelli d'Italia. rispondendo alla deputata del Movimento 5 stelle Chiara Appendino.