Vitalizi: Sironi (M5S), 'questo governo non conosce vergogna'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Questo governo non conosce vergogne: ora, grazie all’astensione del Pd, ripristina i vitalizi per i parlamentari che il M5S aveva abolito", inizia così Elena Sironi, senatrice del Movimento 5 stelle, sullo stop al taglio dei vitalizi voluto dall...

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – "Questo governo non conosce vergogne: ora, grazie all’astensione del Pd, ripristina i vitalizi per i parlamentari che il M5S aveva abolito", inizia così Elena Sironi, senatrice del Movimento 5 stelle, sullo stop al taglio dei vitalizi voluto dall'aula di Palazzo Madama. "Invece che pensare a misure contro il carovita, all'aumento dei mutui e degli affitti – continua -, i patrioti del governo Meloni evidentemente hanno altre priorità: ripristinare i privilegi dei parlamentari!".

"Il Consiglio di Garanzia del Senato, composto per quattro membri su cinque da esponenti del centrodestra e purtroppo senza nessun rappresentante dei 5 Stelle, ha ripristinato alla chetichella i vitalizi per i senatori delle passate legislature. Un privilegio che il Movimento 5 Stelle aveva cancellato nel 2018. Il centrodestra ha messo a punto questo colpo di mano, confezionando un regalo a chi già è sufficientemente remunerato e tutelato, mentre dimentica cittadini e imprese che ogni giorno si adoperano per sbarcare un lunario dignitoso", attacca ancora la pentastellato che poi conclude dicendo: "Ecco cosa nascondono sotto la maschera i patrioti: nulla per cittadini, favori agli amici di Palazzo".