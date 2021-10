Vite al limite 9, la protagonista è Chrystal Rollins: la sua storia e la dipendenza con il cibo

La 39enne Chrystal Rollins ha partecipato al reality “Vite al limite”: la sua storia analizzata durante una puntata in onda su Real Time.

La prossima puntata di Vite al limite, programma in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), sarà la tredicesima della nona stagione. Durante la serata di lunedì 25 ottobre 2021 si conoscerà la storia di Chrystal Rollins.

Vite al limite 9, la storia di Chrystal Rollins

Chrystal Rollins è una donna 39enne con due figlie che vive a Spring Valley, in California. L’ossessione per il cibo è partita da un evento traumatico quando era ancora piccola. La donna sarebbe stata vittima infatti di episodi di molestie. Un atroce segreto tenuto nascosto per anni ed esposto soltanto in età avanzata grazie al supporto di uno psicologo.

Vite al limite 9, la storia di Chrystal Rollins: dalle molestie alla dipendenza dal cibo

Già da piccolo Chrystal pesava 90 chili all’età di 12 anni, quando si è laureata è arrivata a 191 chilogrammi. Durante l’arrivo nel programma statunitense di “Vite al limite” aveva invece raggiunto il peso di 271kg. Personale qualificato le aveva spiegato di dover perdere diversi chili nel giro di vari mesi.

Vite al limite 9, la storia di Chrystal Rollins: altri dettagli

Il chirurgo ha spiegato nel dettaglio di doverla sottoporre a un intervento chirurgico per il bypass gastrico, ma i problemi respiratori e la necessità di ossigeno erano importanti.

Chrystal non riusciva infatti a respirare senza l’ossigeno. Nel corso del programma Chrystal aveva tentato più volte di dimagrire, ma con scarsi risultati che l’avrebbero fatta ripiombare nel consumo spasmodico del cibo spazzatura. A distanza di nove mesi dall’inizio del programma ha lasciato di conseguenza il reality.