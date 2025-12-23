"Vite senza vita", esce il brano sui femminicidi di Letizia Migliore

Roma, 23 dic. (askanews) – E’ on line il nuovo singolo della giovane cantautrice Letizia Migliore “Vite senza vita”. Un brano intenso e coraggioso che affronta il tema del femminicidio e della violenza di genere. Il brano racconta storie di ragazze, donne e madri che hanno perso la vita per mano di uomini senza scrupoli.

La violenza si manifesta in molte forme psicologica, fisica, da stalking a femminicidio spesso taciuta, rendendo difficile individuarla e fermarla. “Vite senza vita” inizia parlando di cuori senza vita, cuori che avevano amato, che si sentivano amate, ma che sono stati traditi e uccisi.

Letizia racconta storie reali e simboliche, come quella di: Giulia, prossima alla laurea, spezzata perché “troppo libera” per chi non sa volare; Martina, una bambina di 14 anni uccisa e nascosta sotto un materasso; Agnese, madre i cui sogni di vedere crescere i figli sono stati infranti; Saman, vittima di un matrimonio imposto, uccisa per aver scelto di amare liberamente. Letizia spiega: “Queste ragazze mi hanno fatto piangere, riflettere, ma hanno anche acceso in me rabbia e voglia di rivincita. La mia canzone dice ‘Basta!’. Lo dobbiamo gridare tutti.”