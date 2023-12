Il 19enne ha perso la vita nella tarda serata di ieri dopo l'incidente in auto: è finito in una scarpata a Viterbo

Il tremendo incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 1 dicembre, fra le strade di Viterbo. Un ragazzo appena maggiorenne ha perso il controllo della sua automobile, per motivi ancora da verificare, ed è precipitato in una scarpata. Per lui non c’è stato nulla da fare: in macchina c’era anche un passeggero, rimasto ferito.

Viterbo, auto finisce nella scarpata: l’incidente

Il dramma si è consumato la scorsa notte intorno alle ore 23 sulla strada provinciale 71 che collega Viterbo al comune di Caprarola. L’Opel Corsa guidata dal 19enne è finita fuori strada e poi in una scarpata. Alcuni passanti si sono affrettati a chiamare i soccorsi: i vigili del fuoco hanno estratto i due giovani (il conducente e il passeggero) dalle lamiere dell’automobile.

Viterbo, auto finisce nella scarpata: i soccorsi

Per l’automobilista, però, non c’è stato nulla da fare. I medici del 118 hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma non hanno avuto successo, dovendo dichiarare il suo avvenuto decesso. Il ragazzo che era con lui, invece, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale. Al momento non si conosce la sua prognosi: si sa che è stato ricoverato in gravi condizioni di salute. I carabinieri stanno ancora indagando sull’accaduto: che cosa ha portato il 19enne a perdere il controllo della sua auto? I rilievi sul posto aiuteranno a dare una risposta a questa domanda.