Viterbo, il ristoratore Massimo Meli è morto a 46 anni stroncato da un malore improvviso

Uscito dal suo ristorante per una pausa, Massimo Meli è morto a 46 anni dopo aver accusato un improvviso malore: inutili i tentativi di soccorso.

Tragedia a Viterbo, dove il ristoratore Massimo Meli è morto stroncato da un malore improvviso dopo aver terminato il turno del pranzo. Titolare de Lo Scorfano, era molto conosciuto e apprezzato in città.

Massimo Meli morto

Il dramma si è consumato nella giornata di venerdì 22 ottobre 2021.

Secondo qunato ricostruito l’uomo, apprezzato dai colleghi ristoratori e dai tantissimi clienti, si sarebbe seduto fuori dal suo locale per una pausa dopo il turno del pranzo. Dopo essersi alzato, improvvisamente ha inizito a non sentirsi bene si è accasciato al suolo.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno constatato la gravità delle sue condizioni e hanno tentato n tutti i modi di rianimarlo. Lo hanno poi trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Belcolle ma non c’è stato nulla da fare: Massimo sarebbe arrivato già in arresto cardiaco.

Massimo Meli morto: chi era

Proprietario dello storico ristorante La Pentolaccia in via delle Fabbriche, da diversi anni gestiva il ristorante di pesce Lo Scorfano, rinomato locale del capoluogo laziale situato nel quartiere San Pellegrino. Erano molti i colleghi che lo conoscevano e lo apprezzavano per la sua attività così come i tanti clienti che si rivolgevano a lui per una cena e che ora sono sgomenti di fronte alla tragica notizia.