Viterbo, Tajani: bene arresti, è emerso un rischio grave

Roma, 4 set. (askanews) – “La nostra intelligence e le forze dell’ordine riescono sempre a prevenire rischi gravi. Quello che è emerso ieri era un rischio grave, non sappiamo a cosa puntassero le persone arrestate, certamente erano armate fino ai denti e devo dire che con grande capacità sia il prefetto, che il sindaco, che le forze dell’ordine, che il ministro Piantedosi sono riusciti a gestire la situazione senza creare il panico”.

Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando a margine della conferenza stampa di presentazione di “Azzurra Libertà” alla Camera, a proposito dei due cittadini turchi armati arrestati a Viterbo a poche ore dalla festa di Santa Rosa.