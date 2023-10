Vitilive Walking Tour, a Napoli si cammina contro la vitiligine

Napoli, 23 ott. (askanews) – Una camminata che dà il via a una vera e propria campagna di sensibilizzazione verso la vitiligine, una malattia che si manifesta attraverso macchie di colore bianco causate dalla perdita di melanociti cutanei. Tutto questo è Vitilive Walking Tour, che dal lungomare di Napoli ha inaugurato l’iniziativa promossa da 080 Events & Solutions, in collaborazione con SIDeMaST, ADOI, il contributo incondizionato di Incyte e il patrocinio dell’Associazione Nazionale “Gli Amici per la pelle”. Il tour, dopo la tappa partenopea, toccherà anche le città di Milano, il 29 ottobre, Torino il 26 novembre e Roma il 3 dicembre.

La vitiligine – spiega il Presidente di SIDeMaST Giuseppe Argenziano – è una malattia che si manifesta attraverso macchie di colore bianco che sono conseguenza della perdita dei melanociti cutanei. Per le sue caratteristiche, la vitiligine viene spesso limitata alla sola sfera estetica, quando in realtà è una patologia cronica autoimmune e, in quanto tale, spesso è associata ad altre problematiche di questa natura, come le malattie tiroidee, le malattie infiammatorie croniche intestinali, il diabete mellito e l’alopecia areata .

Nel corso della giornata, centinaia di persone hanno potuto godere di consulti medici gratuiti, prenotabili sul sito dell’evento, grazie al Vitilive Village, allestito presso la Rotonda Diaz. Nei pazienti che soffrono di vitiligine, che in Campania sono circa 28mila mentre circa 80milioni in tutto il mondo, ansia e depressione risultano rispettivamente il 72% e il 32% più diffuse rispetto al resto della popolazione.

All’evento hanno partecipato; Giuseppe Argenziano, Presidente SIDeMaST; Francesco Cusano, Presidente ADOI , Vincenzo Santagada, Assessore alla Salute del Comune di Napoli; Ugo Viora, Presidente dell’Associazione “Gli amici per la pelle”; Onofrio Mastandrea, General Manager di Incyte; e l’ambassador Luca Marin.