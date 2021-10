Vito Antonio Pinto scomparso a Bari: il 16enne è stato ritrovato dopo 48 ore

Dal 2 giorni non si avevano notizie di Vito Antonio Pinto, scomparso da Casamassima. Dopo il ritrovamento della sua bici, il 16enne è stato individuato a Turi.

Non si è fermato l’appello dei familiari di Vito Antonio Pinto, il 16enne scomparso il 20 ottobre 2021 da Casamassima, in provincia di Bari. Le ricerche sono proseguite senza sosta per 48 ore: venerdì 22 il giovane è stato ritrovato a Turi, distante circa 8 km dalla sua casa.

Nonostante abbia vagato per due giorni, il ragazzo è stato fortunatamente ritrovato in buone condizioni.

Vito Antonio Pinto scomparso, ritrovata la bicicletta

Di Vito Antonio Pinto non si avevano notizie da mercoledì 20 ottobre 2021. Nei pressi di via Sammichele è stata ritrovata la biciletta con la quale si era allontanato. Dopo due giorni anche il giovane è stato ritrovato e sta bene.

Circa 24 ore dopo la sua scomparsa, nella giornata di giovedì 21, sono arrivate le prime segnalazioni da Acquaviva delle Fonti, dove si sono concentrate le ricerche.

Il 16enne indossava una tuta blu e scarpe di color grigio. Non aveva con sé né una giacca per coprirsi né il cellulare per essere reperito.

Vito Antonio Pinto scomparso, cos’è successo

Vito Antonio Pinto è scomparso dalla provincia di Bari intorno alle 8 del 20 ottobre.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che il ragazzo avesse avuto un litigio in famiglia. Poi si sarebbe allontanato dalla casa in cui viveva con la madre e il suo compagno.

Da quel momento, e per ben due giorni, il 16enne è riuscito a far perdere le sue tracce.

Vito Antonio Pinto scomparso, le ricerche

Per le ricerche del giovane Vito Antonio è intervenuto un elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha perlustrato il territorio dall’alto.

Al lavoro per ritrovare il ragazzo erano presenti anche le forze dell’ordine, che monitoravano la zona campestre. I carabinieri in divisa e in borghese hanno perlustrato a lungo l’intera area.

Impegnata l’attività cinofila con cani addestrati.