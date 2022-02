Vitti: Pippo Baudo, 'Monica era eccezionale, sua poliedricità unica e irripetibile'**

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – "Monica era eccezionale. Ha sofferto tanto negli ultimi anni della sua vita ed ha avuto un marito che l'ha amata veramente. Come attrice sapeva fare tutto, passava da Antonioni a Di Palma, ha fatto dei capolavori autentici che si integravano benissimo nella sua personalità".

E' il ritratto di Monica Vitti che Pippo Baudo affida all'Adnkronos, nel giorno della scomparsa della grande attrice italiana. "Io ho partecipato con lei a tanti programmi -ricorda il popolare presentatore- Lei con me ha fatto Serata d'Onore, dove cantò benissimo in coppia con Morandi, e poi due puntate di 'Canzonissima', in cui svelò di essere siciliana: io e lei facemmo uno sketck in siciliano", aggiunge Baudo.

Che osserva: "La Vitti è una di quelle attrici che riusciva a cambiare registro con grande facilità, che è passata dal periodo di Antonioni a quello ridanciano, 'Polvere di Stelle' è un autentico capolavoro.

Era unica, e dal talento irripetibile".