I militari intervengono in soccorso di una vittima di violenza domestica segregata in casa senza cellulare: manette ad un bruto

Vittima di violenza domestica e segregata in casa senza cellulare, una donna di Giugliano di Napoli viene salvata dai carabinieri dopo una telefonata del cognato al 112 grazie alla quale si è scoperto che la vittima era stata segregata. Dopo la telefonata i carabinieri della centrale operativa hanno raccolto l’indirizzo ed inviato una pattuglia. Dopo aver bussato con insistenza i militari hanno notato sulla porta una telecamera puntata sull’uscio.

Vittima di violenza domestica e segregata

Ad un certo punto un’auto si è accostata e dall’abitacolo sono usciti un uomo e una donna, “lei con gli occhiali da sole indossati. Uno dei carabinieri le chiede di mostrare gli occhi, uno è cerchiato di nero, tumefatto”. E l’uomo? Ha detto che la compagna si è procurata la ferita con un telefono ma i carabinieri approfondiscono lo scenario e “prendono in disparte l’uno e l’altra. La donna scoppia a piangere”. Poi la terribile verità: era stata segregata in casa dallo scorso martedì, il cellulare sequestrato.

La telefonata e il pestaggio a casa

Poi la vittima ha usato la distrazione dell’uomo per chiamare un familiare ma, scoperta, sarebbe stata picchiata. Da quanto si apprende l’uomo “le ha stretto le mani al collo e poi l’ha colpita alla faccia con il telefono. Poi l’ha fatta salire in auto e l’ha portata in giro”. I carabinieri hanno verbalizzato la denuncia della vittima e hanno fatto scattare le manette ai polsi del 51enne, tradotto in carcere.