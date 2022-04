Vittoria Ceretti e la doccia senza veli su Instagram con una frase postata a metà fra il malizioso e l'ironico: “Quella pianta sempre in mezzo"

Vittoria Ceretti e la doccia senza veli su Instagram sono diventati in poche ore un vero must per i fan della top model scelta da Amadeus nel 2021 per calcare il palco di Sanremo. Gli scatti sapientemente realizzati con effetto “vedo non vedo” dal marito Matteo Milleri fanno impazzire i social e la Ceretti che posa completamente nuda su Instagram ha fatto schizzare in alto il rating dei suoi account.

Le foto sono abbastanza esplicite: in quegli scatti si vede la modella intenta a fare una doccia e, ovviamente, senza che abbia assolutamente nulla addosso.

Vittoria Ceretti e la doccia senza veli

Poi quella frase a metà fra il malizioso e l’ironico per dare pepe ad immagini che di pepe aggiuntivo non avevano certo bisogno: “Quella pianta sempre in mezzo”. Quale pianta? Quella che sapientemente copre le parti più intime del bellissimo corpo di Vittoria.

La location è quella di un giardino nel quale fare una sensuale doccia notturna all’aperto. Autore degli scatti è il marito di Vittoria, Matteo Milleri.

La pianta che copre le parti più “hot”

Come fanno notare i media che hanno pubblicato quelle foto, la scelta di insinuare una pianta nei punti in cui gli scatti sarebbero davvero risultati hot non solo dribbla la censura social, ma esalta maggiormente la bellezza della protagonista.

E come spiega Libero il successo di quelle foto è stato assoluto, almeno a contare “il pieno di like e commenti che il post ha raggiunto su Instagram”.