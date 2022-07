Vittoria chiama Fedez “papà” per la prima volta in diretta Instagram: la reazione del rapper

Vittoria chiama Fedez “papà” per la prima volta in diretta Instagram, sconvolgendo il rapper e mandando la parola in cima ai trend di Twitter.

In una delle ultime dirette streaming su Instagram, Vittoria Lucia Ferragni, figlia del rapper Fedez e dell’influencer Chiara Ferragni, ha pronunciato per la prima volta la parola “papà”.

I fan del rapper hanno subito commentato l’accaduto che ha finalmente ripagato settimane di sforzi dell’artista. Era ormai diventato un classico il modo in cui la piccola di casa Ferragnez continuava a rifiutarsi di accontentare le richieste del genitore.

L’evento è stato enfatizzato dai followers di Federico Lucia che hanno scritto commenti come: “Doveva creare hype e quanti ha detto per la prima volta ‘papà’ in diretta Instagram. Che imprenditrice digitale”.

Poco dopo l’accaduto, la parola “papà” è andata in cima ai trend di Twitter a soli pochi minuti di distanza dall’intervento della piccola.

La reazione del rapper

Nel momento il cui Vittoria ha pronunciato la parola “papà”, il rapper ha domandato quasi urlando per l’entusiasmo: “Che cosa hai detto?”.

Erano mesi che Fedez aspetta che la piccola lo chiamasse “papà” e, quando è finalmente successo, è apparso visibilmente emozionato e sorpreso.

Solo pochi minuti prima che la parola venisse scandita dalla bimba, l’artista le aveva rivolto un invito preciso: “Ora se dicesse in diretta ‘papà’ sarebbe bellissimo.

Dici ‘papà’, amore”.

La richiesta è stata poi esaudita dalla piccola Vittoria in modo del tutto inaspettato.