Vittoria Deganello contro Murgia: "Io e mia figlia d'intralcio"

Vittoria Deganello è tornata a scagliarsi contro Alessandro Murgia, il calciatore che l’avrebbe lasciata quando lei gli avrebbe comunicato di essere incinta.

Vittoria Deganello contro Alessandro Murgia

Finora Alessandro Murgia ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua storia con Vittoria Deganello che, secondo i rumor in circolazione, sarebbe durata appena un paio di mesi. Quando l’influencer ha scoperto di essere incinta il calciatore sarebbe sparito e, a suo dire, le avrebbe chiesto anche di abortire. Murgia ha due figli piccoli nati dalla sua precedente unione, e il più piccolo dei due era nato da poco quando lui e la Deganello hanno dato inizio alla loro liaison.

Nelle ultime ore un utente sui social ha attaccato l’influencer in merito alla sua gravidanza, e lei ha replicato: “Dai tu, sarai qualche parente che invece di farmi una chiamata mi scrive con i fake! Se uno vuole esserci c’è ma a quanto pare preferisce altro. Io e mia figlia siamo solo d’intralcio per lui, non l’ha mai voluta e non l’ha mai accettata e lo dimostra quotidianamente…passo e chiudo”.

A seguire Nicole Murgia, sorella di Alessandro e ex amica di Vittoria, ha replicato via social scrivendo: “Non abbiamo bisogno di fare fake per commentare sotto le tue foto né io, né nessun altro della nostra famiglia. Tutto ciò che c’era da dire, in primis da me, è stato detto da te direttamente. Chi doveva alzare il telefono eri solo te per avere un confronto con chi, come me, ti reputava parte della mia famiglia.

Detto ciò non dirò altro”.

La bambina dell’influencer nascerà ad aprile e in tanti si chiedono se tra lei e Alessandro Murgia ci saranno ulteriori sviluppi nei prossimi mesi.