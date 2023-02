Vittoria Deganello in lacrime: "Non c'è fine al peggio"

Vittoria Deganello in lacrime: "Non c'è fine al peggio"

Vittoria Deganello è all’ottavo mese di gravidanza e in queste ore si è sfogata via social con i fan per i continui attacchi rivolti nei suoi confronti.

Vittoria Deganello: le lacrime sui social

Vittoria Deganello non ha fatto segreto di aver deciso di portare avanti la sua gravidanza perché il suo ex e padre della sua bambina (Alessandro Murgia) sarebbe scomparso non appena lei gli avrebbe confessato di essere incinta. Nei giorni scorsi Vittoria Deganello si è sfogata con i fan perché la sorella del calciatore, Nicole Murgia, a suo dire le avrebbe intimato di interrompere la gravidanza, cosa che lei fin da subito avrebbe deciso di non fare.

Oggi Vittoria è all’ottavo mese di gravidanza e sui social si è mostrata in lacrime affermando:

“Diciamo che nessuno di voi è abituato a vedermi così, faccio fatica addirittura a mostrarmi davanti alla mia famiglia, che quando mi viene da piangere preferisco farlo da sola, preferisco farmi vedere sempre in forma e di buon umore, però già negli ultimi mesi mi sono esposta molto di più, anche con voi… quindi sapete molto delle mie emozioni, dei miei giorni no, dei miei giorni sì, che alla fine condivido molto e voi siete sempre molto vicini.

Vorrei spaccare tutto in questo momento perché quando dici al peggio non c’è mai fine, è davvero così… però è sempre un peggio che fa sempre più male, perché ve lo giuro è una roba schifosa”.

In tanti sui social le hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e di conforto e sono impazienti di sapere quando nascerà la bambina di Nicole. Alessandro Murgia non ha mai rotto il silenzio in merito alla vicenda ed è finito sotto accusa perché avrebbe iniziato ad avere una liaison con lei pochi mesi dopo la nascita del suo secondo figlio (avuto insieme alla sua ex, Eleonora Mazzarini).