Vittoria Deganello in lacrime: "Scusate lo sfogo, sono umana anche io"

"Vorrei spaccare tutto in questo momento, dissi che al peggio non c'è mai fine ma il peggio fa sempre più male. Ho dato troppa fiducia e cuore a persone sbagliate e ora ne pago le conseguenze. Ho acquisito una forza e una consapevolezza immensa e sono fiera del percorso che ho fatto e sto facendo. Accadono delle cose, oggi e come in tutti i mesi passati, che purtroppo mi affossano, ma poi mi rendo conto che non è giusto nei miei confronti e di mia figlia". Vittoria Deganello, all'ottavo mese di gravidanza, scoppia in lacrime e rivela che cosa le sta succedendo.