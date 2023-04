Vittoria Deganello, la gravidanza da single: "La mia famiglia sconvolta per ciò che è accaduto"

Vittoria Deganello sta per dare alla luce alla sua prima figlia e lei stessa ha confessato ai suoi fan la sofferenza provata nel vivere la sua gravidanza da sola e senza il sostegno del padre della sua bambina.

Vittoria Deganello: la gravidanza da sola

Vittoria Deganello ha vissuto una breve relazione con Alessandro Murgia ma, stando a quanto da lei affermato, la loro storia si sarebbe bruscamente interrotta quando lei avrebbe scoperto di essere incinta. Durante i nove mesi di gravidanza l’ex volto di UeD ha raccontato ai fan la sofferenza provata nel dover gestire una situazione più grande di lei completamente da sola e soprattutto senza il sostegno del padre di sua figlia (che nascerà tra pochi giorni). Nelle ultime ore, attraverso i social, Vittoria ha confessato anche come la sua famiglia avrebbe vissuto la questione.

“Erano amareggiati, sconvolti e tristi per ciò che era successo ma non c’è stato un minuto in cui non mi abbiano palesato il loro affetto, la loro gioia e l’ammirazione per la forza e le scelte che ho preso. Ora non pensiamo neanche più a quello che è stato. Sembra normale che sia così e io non desidero altro. Ora siamo tutti in estasi per l’arrivo di BabyG e non vedo l’ora di stringerla forte a me”, ha dichiarato.

Alessandro Murgia non ha mai rotto il silenzio in merito alla questione ma sulla vicenda è intervenuta pubblicamente sua sorella, Nicole Murgia.