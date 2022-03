Vittoria Ferragni compie 1 anno: auguri nel silenzio social dei Ferragnez

Vittoria Ferragni compie 1 anno: gli auguri nel silenzio social dei Ferragnez sono inquietanti.

Il 23 marzo 2022 Vittoria Ferragni compie un anno. Da parte dei nonni sono arrivati, via social, gli auguri, mentre i profili dei Ferragnez sono ancora nel silenzio più totale. Ovviamente, il motivo è chiaro: Fedez è in ospedale, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento.

Vittoria Ferragni compie 1 anno

“Tantissimi auguri Vittoria mia“, ha scritto Marina Di Guardo su Instagram. La mamma di Chiara Ferragni, insieme alla consuocera Tatiana, è stata l’unica della famiglia Ferragnez a fare gli auguri alla piccola di casa. In queste ore, infatti, Fedez è stato operato presso l’ospedale San Raffaele di Milano e si tratta di un momento molto delicato. Soltanto qualche giorno fa, il rapper compariva sui social con un volto mai avuto prima.

Così annunciava la sua malattia:

“Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

Da questo momento, Fedez è sparito e anche la sua Chiara ha preferito osservare la via del silenzio.

Il silenzio dei Ferragnez

Vedere i profili social dei Ferragnez in silenzio, soprattutto nel giorno del primo compleanno di Vittoria, è davvero inquietante.

Certo, c’è un motivo serio alla base, ma è proprio per questo che i fan di Chiara e Fedez sono ancora più preoccupati. Stando a quanto sostengono il Corriere della Sera e Fanpage, Federico Lucia è stato operato martedì 22 marzo 2022 presso il San Raffaele e nelle prossime ore si dovrebbe scoprire qualcosa in più sulla sua malattia. Sembra che, a breve, Fedez scoprirà la cura più efficace contro il brutto male che l’ha colpito.

Vittoria e Leone con zia Valentina

Mentre le nonne Marina Di Guardo e Tatiana cercano di festeggiare come meglio possono la piccola Vittoria, i bimbi di casa Ferragnez trascorrono del tempo con zia Valentina. E’ quest’ultima, infatti, che nelle ultime ore li ha portati un po’ al parco con la speranza di distrarli un po’. Stando alle condivisioni social, la ragazza è riuscita pienamente nel suo scopo: Vitto e Leo appaiono sorridenti come non mai.