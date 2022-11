Vittoria Ferragni: il look da Crudelia De Mon piace ai fan

Vittoria Ferragni, il look da Crudelia De Mon piace ai fan: marca e prezzo dell'outfit.

Vittoria Ferragni ha stupito i fan di mamma e papà con un look in perfetto stile Crudelia De Mon.

La bambina, anche se ha soltanto un anno e mezzo, è diventata una piccola icona di stile.

Vittoria Ferragni con il look da Crudelia De Mon

Chi cura i look di Vittoria Ferragni? Ovvio, mamma Chiara. L’imprenditrice si diverte ad immortalare la figlia con gli outfit più strani ed è proprio uno di questi ad aver catturato l’attenzione dei fan. Baby V ha sfoggiato un cappotto effetto peluche in perfetto stile Crudelia De Mon.

Di che marca è il cappotto da Crudelia De Mon?

Mini pelliccia a macchie bianche e nere e stivaletti rossi con glitter: Vittoria è davvero simile a Crudelia De Mon. Il cappottino, neanche a dirlo, è dell’ultima collezione del brand di moda di Chiara Ferragni. Tra l’altro, i fan che hanno buona memoria, ricorderanno che Baby V lo aveva già sfoggiato quando la madre ha presentato la nuova linea kids.

Quanto costa il cappottino di Vittoria Ferragni?

Il cappotto maculato da Crudelia De Mon di Vittoria è in vendita sul sito della Ferragni a 246 euro.

Una cifra non per tutti, ma comunque accessibile e in linea con tante altre maison di moda che vantano collezioni kids.