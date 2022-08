Vittoria Ferragni, look griffato in fattoria: marca e prezzo dei capi

Vittoria Ferragni con il look griffato in una fattoria di Ibiza: la t-shirt ha un costo accessibile.

Chiara Ferragni e Fedez sono ancora ad Ibiza, dove si sono trasferiti ad inizio agosto per trascorrere le vacanze. Ovviamente, con loro ci sono i piccoli Leone e Vittoria. Quest’ultima, per un divertente pomeriggio in fattoria, ha sfoggiato un look griffato.

Vittoria Ferragni: look griffato in fattoria

Cosa c’è di meglio che trascorrere un pomeriggio in fattoria? Lo sanno bene Chiara Ferragni e Fedez che, anche in vacanza ad Ibiza, non rinunciano ad attività divertenti per i loro bimbi Leone e Vittoria. L’allegra famigliola ha scelto di visitare La Paloma, un noto ristorante hippie chic dell’isola dove vengono cucinati soltanto piatti fatti in casa. Qui, ovviamente, ci sono tanti animali: caprette, cani, gatti e chi più ne ha ne metta.

I baby Ferragnez si sono divertiti tantissimo, ma i fan si sono concentrati soprattutto sul look griffato di Vittoria.

Marca e prezzo del look di Vittoria Ferragni

La piccola Vittoria si è presentata in fattoria vestita di tutto punto. Shorts di jeans, t-shirt di cotone firmata Versace, sandaletti di Pom d’Api e cappellino di paglia a forma di gattino-orsetto. La maglietta, bianca e decorata con il logo Versace multicolor, è un modello con la chiusura laterale con bottoni a pressione.

La t-shirt è in vendita sul web a 120 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

I Ferragnez in fattoria, anche ad Ibiza

Così come fanno spesso anche quando sono a Milano, i Ferragnez non hanno rinunciato alla fattoria neanche ad Ibiza.

Leone e Vittoria adorano gli animali e anche all’estero hanno dimostrato di essere parecchio rispettosi nei loro confronti. Baby V ha cercato di tirare la coda ad uno dei cagnolini de La Paloma, ma mamma Chiara l’ha subito richiamata all’ordine.