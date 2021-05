Vittoria, figlia di Emanuele Filiberto, sarà la prima donna a guidare i Savoia: scontro in famiglia

Vittoria di Savoia potrebbe un giorno essere a capo del casato, e la questione sta generando un putiferio con i duchi d'Aosta.

Ora che è stata abrogata la legge Salica (che impediva alle donne di succedere ai loro padri nei ruoli reali), Vittoria di Savoia – primogenita di Emanuele Filberto – potrebbe prendere le redini della famiglia. La questione sta però generando un vero e proprio putiferio con i duchi d’Aosta (che ritengono illeggittima l’abolizione della legge).

Vittoria di Savoia e la legge Salica

Nel 2020 è stata abolita la legge Salica, che impediva ai membri femminili della famiglia Reale di assumere ruoli di rilievo all’interno della famiglia. La questione ha generato un duro scontro tra i Savoia e i duchi d’Aosta, nonostante oggi in Italia la monarchia non abbia alcun ruolo di rilievo. Emanuele Filiberto di Savoia si è espresso sulla vicenda visto che – con l’abolizione della legge Salica – la sua primogenita Vittoria potrebbe un giorno prendere le redini del casato. “Da 150 anni con il ramo degli Aosta c’è una contesa per la guida del casato, ma ribadisco: lavoriamo assieme per l’Italia, inutile dividersi.

La decisione di mio padre è stata meditata e non è frutto di particolari circostanze o urgenze, la società va verso la parità tra i sessi e la stragrande maggioranza delle case reali sono andate in questa direzione: la Svezia l’ha fatto nel 1980, i Paesi Bassi nel 1983, la Norvegia nel 1990…fino al Regno Unito nel 2015″, ha affermato.

Chi è Vittoria di Savoia

Classe 2003, oggi Vittoria di Savoia ha soltanto 17 anni e sui social ha già sfondato come influencer.

In tanti si chiedono quale sarà il suo futuro all’interno del casato e se davvero accetterà di assumere il ruolo di “guida” rispetto agli altri familiari. Emanuele Filiberto ha affermato di riporre in lei grandi aspettative: “È vero, non c’è più la monarchia. Ma io ho grandi aspettative per quanto potrà fare mia figlia Vittoria”, ha dichiarato.

La vita privata di Vittoria e i social

Non si sa molto della vita privata di Vittoria di Savoia che, vista la sua giovane età, ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo. Nata a Ginevra nel 2003, oggi Vittoria vive a Parigi insieme alla madre Clotlde Courau. Sui social Vittoria ha già conquistato numerosi fan grazie alla sua straordinaria bellezza e alla sua passione per il mondo della moda.