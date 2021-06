Vittoria Lucia Ferragni: la tenera foto in costume che scatena i commenti dei fan

Una tenera foto di Vittoria Lucia Ferragni con il primo costume ha scatenato i commenti dei fan: la reazione di mamma Chiara

Attiva come non mai sui social network, Chiara Ferragni sta passando qualche giorno di relax a Forte dei Marmi insieme ai piccoli Leone e Vittoria. Papà Fedez si trova invece in Salento, per la precisione a Otranto, in occasione della kermesse canora Battiti Live condotta dall’ex gieffina Elisabetta Gregoraci.

Nelle scorse ore, la super nota imprenditrice digitale ha dunque postato una tenera foto della nuova arrivata in famiglia con indosso il suo primo costumino. Scatto che ovviamente ha immediatamente mobilitato il popolo del web.

Vittoria in costume: il dettaglio notato dai fan

Manco a dirlo, l’immagine in questione ha difatti subito attirato l’attenzione dei fan, che hanno commentato il dolcissimo primo piano di baby Vittoria. Sfoggiando un modello di costume intero con righe lilla su fondo bianco, molti seguaci della popolare blogger hanno dunque trovato la piccola di casa Ferragnez assolutamente “stupenda” e da “riempire di baci”.

Tuttavia qualcuno di loro ha anche notato un particolare ben preciso, ossia che Vittoria assomiglia a nonno Franco, il padre di Fedez «Tale e quale a nonno Franco, stesso sguardo», ha scritto a tal proposito un fan, portando la stessa Chiara Ferragni a decidere di postare una nuova foto insieme alla sua bambina per sottolineare la somiglianza tra mamma e figlia.