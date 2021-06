Vittoria Lucia Ferragni: lo scatto per festeggiare i 3 mesi che fa infuriare i fan

I teneri scatti della piccola di casa Ferragnez con la torta per i suoi 3 mesi: il dettaglio notato dai fan

La piccola di casa Ferragnez ha appena compiuto tre mesi, traguardo ovviamente festeggiato dalla sua popolarissima mamma sui social. Insieme a papà Fedez e al fratellino Leone, Chiara Ferragni ha infatti regalato a baby Vittoria una meravigliosa torta a più piani, immortalata online in tenerissime foto di famiglia che hanno subito fanno il giro del web.

Chiara Ferragni: festeggiamenti criticati

Immediati sono stati i commenti dei fan, che hanno tenuto a rivolgere i loro personali auguri alla bimba super fashion. Tuttavia qualcuno tra i follower ha notato un dettaglio che ha destato non poca indignazione. Alcuni utenti si sono infatti domandati se non sia esagerato festeggiare ogni mese con una megatorta, chiedendosi poi se tali torte vengano effettivamente mangiate o se siano usate solo per le foto.

Tra i tanti ammiratori dei Ferragnez c’è stato anche chi ci ha scherzato su, sottolineando come la torta di Vittoria per i tre mesi sia più costosa di tutte le torte della sua vita messe insieme. Ad ogni modo, le foto di baby Vittoria con la torta hanno sciolto il cuore di tanti fan, che non hanno mancato di farlo presente con tanti messaggi a mamma e papà della piccola.