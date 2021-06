Vittorio Brumotti spiega perché non sposa la fidanzata Annachiara

Vittorio Brumotti ha parlato dei suoi sentimenti per la fidanzata Annachiara Zoppas e ha svelato perché non sarebbe ancora convolato a nozze con lei.

Vittorio Brumotti ha svelato perché non avrebbe ancora sposato la fidanzata 29enne Annachiara Zoppas, a cui è legato dal 2018.

Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas: il matrimonio

La storia d’amore tra Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas procede a gonfie vele ma ciononostante è stato lo stesso inviato di Striscia la Notizia a svelare che per il momento lui e la fidanzata non starebbero progettando le nozze.

Il motivo? Annachiara Zoppas ha solamente 29 anni e i due in questo momento preferirebbero godersi la libertà della loro storia, tra viaggi in giro per il mondo e nuove esperienze. “Lei ha solo 29 anni e per il momento il nostro progetto è quello di viaggiare tanto, godendoci le bellezze del mondo. In futuro si vedrà, il destino farà il suo corso…”, ha dichiarato l’inviato di Striscia, senza escludere comunque la possibilità in futuro di sposare la fidanzata.

Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas

Mentre Annachiara ha 29 anni l’inviato di Striscia ne ha 41, ma la differenza d’età non sembra aver mai rappresentato un problema per loro. I due sono più felici che mai e lo stesso Brumotti ha dichiarato che, una volta rientrato a casa dal lavoro, lui e Annachiara non parlerebbero mai dei suoi servizi: “Quando rientro a casa non parliamo mai né di bicicletta né dei miei servizi, ma stacco dal lavoro ed esistiamo solo noi due.

I nostri argomenti spaziano dai viaggi che vorremmo organizzare alle modifiche che vorremmo fare al nostro giardino o alla nostra casa”, ha affermato.

“Di Annachiara mi ha colpito la sua riservatezza, non ci siamo mai esposti al mondo del gossip e vogliamo restarne lontani. Lei non è una persona che ama stare al centro dell’attenzione: questo ci permette di condurre una vita normale e tranquilla”, aveva detto l’inviato di Striscia in merito ai suoi sentimenti per la fidanzata, a cui oggi è legato da circa 3 anni.

Vittorio Brumotti: la vita privata

Prima di uscire allo scoperto insieme ad Annachiara Zoppas, Vittorio Brumotti è stato a lungo legato alla showgirl Giorgia Palmas (oggi sposata con Filippo Magnini). La storia tra i due si è conclusa in un nulla di fatto ed entrambi hanno preferito mantenere il silenzio sui motivi che li hanno condotti a dirsi addio.