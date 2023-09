Vittorio Feltri si è scagliato contro Chiara Ferragni per le parole che l’imprenditrice ha riservato al caso Giambruno. Il giornalista non ha compreso fino in fondo le parole della moglie di Fedez.

Vittorio Feltri contro Chiara Ferragni

Mentre Giorgia Meloni non ha commentato le frasi del compagno Andrea Giambruno sullo stupro di Palermo, tanti altri volti noti continuano a condannare il giornalista Mediaset. Tra loro c’è stata anche Chiara Ferragni, che ha ammesso che il problema delle donne non sono i lupi ma gli uomini come lui. Le parole dell’imprenditrice non sono piaciute a Vittorio Feltri.

Vittorio Feltri fraintende Chiara Ferragni

Feltri ha così commentato il post di Chiara:

“Ma che c***o dice Ferragni, se una si ubriaca o si droga è chiaro che se incontra lo stron** rischia. Dà delle bestie a tutti gli uomini e scade nell’insulto gratuito, non c’è molto altro da dire. Se noi siamo bestie loro cosa sono? In vita mia sarò andato a cena con almeno 12mila donne. Nessuna mi ha mai offerto”.

E’ chiaro: Vittorio non ha compreso le parole della Ferragni.

Cosa ha detto Chiara Ferragni su Giambruno?

Nello specifico, appena è scoppiato il caos Giambruno, Chiara ha dichiarato: