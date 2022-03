Vittorio Feltri sulla lettera a Fedez: “L’ho fatto per lui, non mi frega di raccontare i fatti miei”

Il giornalista Vittorio Feltri ha deciso di spiegare per quale motivo abbia deciso di scrivere una lettera al rapper Fedez, svelando di avere il cancro.

Intervista da Il Corriere della Sera, il giornalista Feltri ha spiegato per quale motivo abbia voluto scrivere una lettera-editoriale a Fedez nella quale rivela di avere il cancro. A proposito della lettera scritta per sostenere l’artista che ha recentemente scoperto di essere affetto da una grave malattia, il giornalista ha sottolineato: “Non mi frega di raccontare i c***i miei, l’ho fatto per lui”.

Nel corso dell’intervista, infatti, Feltri ha dichiarato: “Lo conosco, ho scoperto che ha questa malattia, e anche se non ha precisato di cosa si tratti si è capito che non è certo un raffreddore.

E così ho voluto incoraggiarlo a modo mio – e ha aggiunto –. Per essere credibile dovevo dire che ho avuto anche io un problema. Che mi frega di andare in giro a raccontare i c***i miei? Era per dargli conforto. Altrimenti perché avrei dovuto raccontarlo”.

La scoperta del cancro e l’operazione

Vittorio Feltri, poi, si è anche soffermato sul momento in cui ha scoperto di avere il cancro, affermando: “L’ho scoperto a febbraio e ho fatto l’operazione il 1° marzo, tanto che ho ancora un po’ di indolenzimento.

Mi hanno trovato un nodulo al seno. Pur essendo un maschio ho un tumore tipico delle donne, roba da matti, io che di femminile non ho assolutamente nulla. Pur non avendo le tette mi è venuto il cancro alle tette”.

Infine, il giornalista ha concluso: “Se il pericolo sarà allontanato sarò più sereno. Ma non ho smesso di lavorare neanche un giorno, anche il giorno dell’operazione sono uscito dall’ospedale alle 16 e sono andato direttamente a lavorare, senza dire niente a nessuno – e ha ribadito –.

Non mi piace raccontare i c***i miei, l’ho fatto per Fedez”.