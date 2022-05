Vittorio Sgarbi contro Chiara Ferragni: “Vecchia befana con gli zatteroni”

Vittorio Sgarbi contro Chiara Ferragni: il critico d'arte non risparmia neanche Fedez.

Vittorio Sgarbi è tornato a parlare di Chiara Ferragni, apostrofandola con parole tutt’altro che lusinghiere. Il critico d’arte l’ha definita “una vecchia befana” e ha lanciato una frecciatina anche al marito Fedez.

Vittorio Sgarbi contro Chiara Ferragni

Intervistato da Mowmag, Vittorio Sgarbi si è scagliato ancora una volta contro Chiara Ferragni.

Dopo la rissa con Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show, il critico d’arte è tornato ad esprimere il suo parere sugli influencer. Chi prendere in esame se non la moglie di Fedez? Si parte da una sua vecchia dichiarazione sul mestiere in questione: “L’influencer è un pirla sfaticato che lucra su dei pirla danarosi incapaci di scegliersi da soli un paio di scarpe da pirla“. Questo, a distanza di tempo, è ancora il suo pensiero? Ovvio che sì.

Le parole di Vittorio su Chiara

Sgarbi ha tuonato:

“Adesso penso anche peggio perché secondo me il pirla, cioè l’influencer pirla, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé. Come quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni… ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel ca**o che fa”.

Vittorio ha dimenticato che la Ferragni non è solo un’influencer, ma anche un’imprenditrice con un fatturato da brividi.

Parole negative anche per Fedez

Non solo nei confronti di Chiara, Sgarbi ha qualcosa da dire anche in merito al marito Fedez.

Ha dichiarato: