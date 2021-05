Vittorio Sgarbi ha scritto un post al vetriolo contro i Maneskin, vincitori dell'Eurovision Song Contest.

Vittorio Sgarbi ha scritto un post al vetriolo contro i Maneskin, la band romana che ha trionfato sul palco di Sanremo 2021 e poi su quello dell’Eurovision Song Contest.

La vittoria del gruppo è stata accompagnata da numerose polemiche e nonostante attualmente il loro brano Zitti e Buoni sia in vetta alle classifiche Sgarbi ha affermato di preferire loro un altro gruppo. “Quando di un gruppo più che della musica si parla di ciò che indossano, come si truccano o cosa dicono, siamo nel campo delle “mode”. Ma la creazione artistica è altra cosa. Per questo, per esempio, ai Maneskin, preferisco gli Extraliscio”, ha scritto il critico d’arte.

Le polemiche sulla vittoria dei Maneskin

La vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest è stata accompagnata da numerose polemiche. Il frontman della band Damiano David, ad esempio, è finito nell’occhio del ciclone per un video circolato in rete e dove “sembrava” assumere droga in diretta. Il cantante ha smentito immediatamente le voci in circolazione e si è sottoposto ad un test antidroga (così da mettere a tacere anceh le voci riguardanti un presunto “ritiro” del premio per lui e la sua band).

Maneskin: il successo in Italia

Dopo aver preso parte all’11esima edizione di X Factor (dove si sono classificati al secondo posto) i Maneskin hanno conquistato la vittoria di Sanremo 2021 e dell’Eurovision Song Contest. La band ha ottenuto il plauso di moltissimi fan e in tanti – anche tra i personaggi famosi – hanno fatto il tifo per loro. Tra questi anche Fedez e Chiara Ferragni hanno espresso il loro entusiasmo per la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest. In seguito alla loro vittoria al famoso contest europeo il gruppo ha dichiarato quali saranno i loro progetti per il futuro:

“Stiamo sicuramente lavorando tanto per il disco, adesso ci riuniremo per scriverlo e poi speriamo di fare un progetto per l’estero, sicuramente. Cercheremo di trovare il modo per fare tantissimi concerti, che era la cosa che più volevamo fare in assoluto. Ci è servito veramente tanto avere un feedback del genere perché, anche dopo Sanremo, è stato bello vedere la gente che ha apprezzato tantissimo la nostra musica. Portare questo genere, che non è molto in voga, in un contesto estero, ci rende super orgogliosi per i prossimi progetti. Sicuramente suoneremo tanto in giro”, hanno rivelato.