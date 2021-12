Vittorio Sgarbi umilia Fedez: “Ecco perchè ha preso il Covid”

Mentre i due influencer si trovano in quarantena causa tampone molecolare positivo, Vittorio Sgarbi umilia Fedez con la sua ironia pungente

Vittorio Sgarbi umilia Fedez, positivo e in quarantena dopo il verdetto del tampone, ma facciamo un passo indietro; sì, Fedez ha il Covid. Proprio come Chiara Ferragni. E così la coppia più social d’Italia, The Ferragnez, sono costretti alla quarantena.

Sfumano i progetti per Capodanno insomma, e l’influencer ci ride sopra: su Instagram, il post su come si immaginava per la festa e su come effettivamente sarà vestita, ovvero con felpone e mascherina.

Dunque il racconto-social dei due, “rinchiusi” nella loro umile casetta milanese insieme ai figli, Leone e Vittoria, ad ora negativi al coronavirus. E nel racconto c’è tempo, spazio e modo per alcune domande surreali rivolte dalla Ferragni ai suoi seguaci, quali: “Come comportarsi in quarantena con i figli negativi?“.

Poi la “disperazione“, “è durissima non poter abbracciare i miei figli con la tosse”, spiegava sempre l’influencer.

Sono ovunque, Fedez e Chiara Ferragni. Se ne parla ovunque, si mostrano ovunque. E sulla coppia, o meglio sul rapper, ora arriva anche l’ironia dell’istrionico Vittorio Sgarbi. Il tutto su Twitter, laddove cinguetta: “Fedez ha preso il Covid. Non sente odori e sapori. E nemmeno la sua musica. Per questo guarirà presto”, conclude un tagliente Vittorio Sgarbi.

No, il critico d’arte proprio non apprezza l’arte, o meglio la musica, del rapper più amato dalle bambine.