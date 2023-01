Viva Rai2, Fiorello e Biggio svelano il numero di Alessia Marcuzzi per errore

Fiorello e Fabrizio Biggio, nel corso di una diretta social in attesa di tornare in onda con Viva Rai2, hanno svelato per errore il numero di telefono di Alessia Marcuzzi.

Fiorello e Biggio svelano il numero di Alessia Marcuzzi per errore

In attesa di tornare in onda con Viva Rai2, Fiorello ha commesso un errore che potrebbe costargli caro. Insieme all’amico e collega Fabrizio Biggio, ha chiamato in diretta social Alessia Marcuzzi, che sta per debuttare sul secondo canale della televisione di Stato con Boomerissima. Lo scopo della telefonata era proprio la promozione del format, ma il piccolo errore ha mandato tutto all’aria.

La reazione di Alessia Marcuzzi

Mentre Biggio ha lanciato la telefonata alla Marcuzzi, Fiorello ha ripreso con il suo cellulare lo schermo dello smartphone del collega. Così, il numero di Alessia è stato dato in pasto ai fan. “Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero“, ha ammesso il conduttore di Viva Rai2. La Pinella ha ammesso di essere stata inondata da chiamate e messaggi, ma ha reagito scoppiando a ridere.

Interviene la cugina di Alessia Marcuzzi

Nel frattempo, Fiorello e Biggio hanno letto anche il messaggio arrivato in diretta da parte di una cugina di Alessia. La donna, che ha sposato Fabrizio, ha scritto: “Sei un cretino“.