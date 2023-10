Viva Rai2 riparte dal Foro Italico, Fiorello: 45 minuti di leggerezza

Roma, 30 ott. (askanews) – Quarantacinque minuti di leggerezza, cercando di strappare almeno un sorriso, in un momento in cui le notizie delle guerre che si vedono tutti i giorni nei tg non lasciano certo spazio al sorriso. Fiorello torna su Rai2 con “Viva Rai2”: appuntamento con il buonumore a partire dal 6 novembre, tutte le mattine presto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.

Chiusa la polemica di via Asiago, con i residenti che si erano lamentati per il rumore mattutino, lo show di Fiorello e company – Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutta la banda – trasloca al Foro Italico, trasformato in un villaggio del sano divertimento e dall’allegria, con un glass studio ancora più grande, e con tanto di maxischermo.

Primo ospite, non confermato ufficialmente, sembra essere Marco Mengoni. Mentre non ci saranno politici.

“Per adesso no, non ci saranno politici – ha detto Fiorello -. Parleremo di politica, ma non ci saranno politici, almeno nella prima parte”.

Per Fiorello non si può scherzare su tutto.

Lo sguardo va anche al Festival di Sanremo, dove Viva Rai2 si trasferirà fisicamente con un nuovo glass nella città dei fiori. E c’è un artista che Fiore vorrebbe vedere all’Ariston. “Calcutta, vorrei vedere Calcutta. Non credo come ospite in gara”.