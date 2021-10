Viva21: Meloni, 'al lavoro per rafforzare Conservatori Ue'

Roma, 10 ott (Adnkronos) – "É un piacere e un onore per me essere qui oggi con Santiago Abascal e gli amici di Vox. Vox e Fratelli D’Italia sono partiti fratelli, uniti da valori e battaglie comuni che combattiamo insieme. E insieme lavoriamo per rafforzare la famiglia dei Conservatori europei, che difende l’identità, la sovranità e i confini delle nazioni europee dal pensiero unico della sinistra globalista".

Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia e di Ecr party, arrivando a Viva21, evento organizzato da Vox a Madrid.