A pochi giorni dalla finale ad Amici, Angelina Mango è stata ospite di VivaRai2. La cantante si è esibita e non si è sottratta neanche alle domande talvolta imbarazzanti di Fiorello. Il conduttore ha perfino fatto una gaffe.

Ospite di VivaRai2, Angelina Mango si è esibita davanti agli spettatori del programma mattutino di Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. A distanza di qualche giorno dalla finale di Amici, la cantante è ancora frastornata. Prima di entrare nella glass room del format, ha deliziato i presenti con l’ultimo singolo Ci pensiamo domani.

Seduta al tavolo con Fiorello, Biggio e Casciari, Angelina ha parlato dell’amore per la musica:

La Mango ha confermato quanto detto qualche giorno fa a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, aveva dichiarato:

“Sono impazziti, in realtà oltre alla stima artistica che c’è sempre stata tra di noi, sono contenta del fatto di averli stupiti, mia madre mi ha detto non pensavo di potermi stupire del modo in cui canti. Ho sentito tanto la loro mancanza in questo periodo. La mia mamma è una mia amica, in realtà, io vorrei essere così come lei. (…) Mi ricordo questa cosa, che ero in questo studio pieno di luci colorate, c’era tutto quello che mi piaceva, e ho pensato da grande voglio stare qui, perché tutto quello che vedevo mi metteva a mio agio. Infatti gli studi di registrazione mi rendono sempre felice, è stato strano registrare perché ero una bambina, perché stavo lavorando con persone molto brave, mi sentivo al mio posto anche se ero inesperta”.