Da giorni, ormai, il fenomeno di Mare Fuori è arrivato anche nel programma VivaRai2. Fiorello ha incontrato il personaggio di Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio: il video è virale.

VivaRai2: Ciro Ricci di Mare Fuori sorprende Fiorello

Il fenomeno Mare Fuori è sbarcato nel programma VivaRai2. In Via Asiago, Fiorello e Biggio si sono trasformati rispettivamente in Ciro Ricci e Filippo il Chiattillo. Nella mattinata di venerdì 17 marzo, l’attore Giacomo Giorgio ha sorpreso Fiorello in diretta e l’incontro è stato a dir poco esilarante.

Ciro Ricci si confronta con Fiorello

La parodia di Mare Fuori a VivaRai2 è diventata un momento cult del programma di Fiorello. Ad un certo punto dello show, Fiore e Biggio sono stati sorpresi alle spalle dal vero Ciro Ricci accompagnato da O’ Pirucchio. “Ma so che ci sta qualcuno che si spaccia per me?“, ha esclamato l’attore. Il finto Chiattilo vuota subito il sacco indicando Fiorello: “Sì, è lui“.

VivaRai2: con Ciro di Mare Fuori il successo è assicurato

A questo punto, Fiorello, intimorito dal vero Ciro, esclama: “Eh ciao no, non sono io, io sono milanese, mi chiamo Tommaso Stanzani, sono un ballerino, di Milano. Signor Ciro come sta? Ma non era morto?“. Da questo momento in poi, la gag prosegue con battute alla Fiore: “Ce l’hai il taglio?” e “Hai fatto una stagione di gel” sono le migliori. Il video, neanche a dirlo, è virale.