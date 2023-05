VivaRai2, Fiorello riceve la tanto attesa chiamata di Amadeus: resta in Rai o va via? Condurrà Sanremo 2024?

Nel corso dell’ultima puntata di VivaRai2, Fiorello ha ricevuto la tanto richiesta telefonata di Amadeus. A quanto pare, Ama resterà in Rai e condurrà il prossimo Festival di Sanremo.

VivaRai2: Fiorello riceve la chiamata di Amadeus

Dopo la “bombetta” lanciata qualche giorno fa sul destino di Amadeus in Rai, Fiorello ha ricevuto la telefonata in diretta da parte dell’amico. Durante l’ultima puntata di VivaRai2, Ama ha chiamato l’amico e l’ha tranquillizzato sul suo futuro lavorativo. “Resti in Rai, non c’è nessuno che vuole epurarti?“, ha esordito Fiore.

Amadeus resta in Rai e condurrà Sanremo 2024

Amadeus ha replicato:

“Nessuno, nessuno, rimango volentieri. Il 9 mattina vengo a trovarvi per l’ultima puntata”.

Fiorello, non contento, ha proseguito:

“Sono uscite molte indiscrezioni, di cui non abbiamo parlato per non creare oltremodo polemiche, su qualcuno che controllerebbe le tue scelte musicali“.

A questo punto, Ama ha risposto:

“Non ci sono agenti segreti che controllano niente”.

Amadeus e Fiorello: reunion per Sanremo 2024?

Amadeus resta in Rai e condurrà il Festival di Sanremo 2024. Non solo, Ama ha ammesso:

“Si lavora già da tempo serenamente con l’amministratore delegato, con tutta la Rai”.

A questo punto, Fiorello ha concluso: “Diciamo che Amadeus ha la totale libertà di scelta“. Appurato che Ama non lascia la Rai, i fan hanno una sola domanda: i due amici ci regaleranno una reunion per Sanremo 2024? Staremo a vedere.