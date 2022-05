“Vivere”, il nuovo singolo di Mr. Joy: anteprima video

Roma, 27 mag. (askanews) – Esce oggi venerdi 27 maggio, su tutte le piattaforme, “Vivere”, il nuovo singolo di Mr.Joy, musica e testo Andrea Robicci-Daniele Coletta, per la G Records. Video a cura di Giorgio Croco prodotto da Andrea Robicci.

Vivere è un inno alla vita, l’invito a lasciare che questa meravigliosa avventura, accada, gustandone ogni attimo, con la curiosità di un bambino, senza paura. Nel video, in un caleidoscopio di colori e paesaggi, tra Milano, la Versilia e quel luogo lontano da tutto ma vicino al mare, dove Mr.

Joy si rifugia, tutti i protagonisti ballano, vivono. Mr. Joy, grazie alla musica si connette con gli altri, con chiunque, con leggerezza: questa è la sua missione, risvegliare i dormienti, far provare emozioni che rendono meravigliosa la vita che meriterebbe di essere vista da ogni angolatura. Il motto di Mr. Joy è non mollare mai, perché c’è sempre dentro di noi una riserva, una forza, un guizzo, che va cercato.

“La musica mi ha tenuto in vita – dichiara – e mi ha spinto a ritrovare la strada, per ritornare idealmente, a casa, facendo pace con la mia ribellione che è diventata voglia non di fama e di denaro, ma desiderio di essere quello che sono, di apprezzare ogni momento, di godere veramente di quello che ho.

La ricetta della felicità è dialogare col bambino che c’è e ci sarà per sempre dentro di noi”.