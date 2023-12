"Vivere senza di te" è il nuovo singolo di Rosario Miraggio

Roma, 15 dic. (askanews) – Esce oggi, venerdì 15 dicembre, su tutte le piattaforme (Distribuzione Altafonte Italia sotto esclusiva licenza di Studiounosound), “Vivere senza di te”, il nuovo singolo di Rosario Miraggio scritto con Vincenzo D’Agostino sulla musica e gli arrangiamenti di Kekko D’Alessio, prodotto da Kekko D’Alessio – Max D’Ambra – Ames.

Vivere senza di te è un brano pop romantico, radiofonico e contemporaneo che non rinuncia al bel canto e alla melodia che rendono le canzoni di Rosario Miraggio uniche e inconfondibili. L’artista conferma con questo brano la sua attitudine a cantare la vita e l’amore, traducendo in musica emozioni e riflessioni di un artista maturo che sente la responsabilità di affidare ai propri testi un messaggio che sia, possibilmente, positivo.

Dichiara Rosario Miraggio: “Vivere senza di te nasce dalla confidenza di un amico, che ha vissuto sulla propria pelle la chiusura di una relazione. Nel brano racconto questo allontanamento da parte di lei, ma quello che sottolineo è come, nonostante il dolore, la malinconia, sia forte la speranza che ci sia ancora una possibilità di recuperare il rapporto. Gli amori, qualcuno ha scritto prima di me, ‘fanno giri immensi e poi ritornano’, le crisi, le difficoltà possono essere anche l’occasione di guardare da un altro punto di vista un rapporto, che potrebbe finire, ma, attraverso una crisi anche rinnovarsi, rigenerarsi, crescere. Sarà difficile Vivere senza di te, ma a volte, essere lontani, può farci capire dove abbiamo sbagliato, da dove ripartire. Nel corso della canzone la speranza è data dal fatto che lui capisce che c’è ancora del sentimento in lei, per cui vale la pena di lottare. Una riflessione condivisa con Kekko, che è diventata canzone”.

Vivere senza di te è il primo singolo che anticipa il progetto discografico previsto per la primavera 2024 con il grande concerto di giugno a Napoli all’Arena Flegrea, che aprirà ufficialmente il Tour estivo in tutte le piazze del sud Italia.