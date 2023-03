Vladimir Luxuria a ruota libera su Ilary e Bastian e la lite Blasi Alvin

Vladimir Luxuria, confermata come opinionista dell’Isola dei Famosi 2023, ha parlato del nuovo legame di Ilary Blasi con Bastian Muller, svelando un particolare anche sulla lite tra la conduttrice e l’inviato Alvin.

Intervistata dal settimanale Mio, Vladimir Luxuria ha parlato della nuova avventura all’Isola dei Famosi: è stata confermata per il secondo anno consecutivo come opinionista. Al suo fianco, invece che Nicola Savino, ci sarà Enrico Papi. La conduttrice, ovviamente, è ancora una volta Ilary Blasi. Il reality honduregno aprirà i battenti il 17 aprile e ormai è tutto pronto. Le indiscrezioni sono diverse e una di queste parla di una lite furibonda tra la presentatrice e l’inviato Alvin. Quanto c’è di vero? A svelare tutto è stata proprio Vladimir.

Ilary Blasi e Alvin hanno davvero litigato dietro le quinte dell’Isola dei Famosi? Vladimir ha dichiarato:

Nessuna lite, quindi, tra la conduttrice e l’inviato. E’ stato solo un modo come tanti di fare hype.

Per quanto riguarda la nuova storia d’amore di Ilary e Bastian Muller, Vladimir ha ammesso:

“Mi diverte molto, perché prendo in giro Ilary inviandole i messaggi in tedesco e lei se la ride. Bastian è bello? Perché Ilary forse non lo è? Bastian più bello di Francesco Totti? Ogni uomo ha il suo fascino!”.