Vladimir Luxuria ha lanciato una frecciatina a Daniele Dal Moro. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha etichettato l’ex Vippone come “un profumiere”, una specie di latin lover che fa perdere le sue tracce proprio sul più bello.

Vladimir Luxuria: frecciatina a Daniele Dal Moro

Durante un intervento nel programma radiofonico Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus, Vladimir Luxuria ha lanciato una frecciatina inaspettata a Daniele Dal Moro. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha definito il fidanzato di Oriana Marzoli come “un profumiere“.

La stoccata di Vladimir Luxuria

Vladimir, commentando il rapporto tra Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7, ha dichiarato:

“Quando vivi una discriminazioni tendi a pensare che tutti sono così. Lui l’ho conosciuto al Grande Fratello, è un profumiere“.

Luxuria, per quanti non lo ricordassero, ha conosciuto il fidanzato di Oriana Marzoli ai tempi del suo primo GF, quello condotto da Barbara D’Urso e vinto da Martina Nasoni. All’epoca, Vladimir entrò in Casa per una settimana come ospite d’onore.

La difesa di Daniele ai tempi del GF Vip

Lo scorso ottobre, quando è scoppiata la polemica al GF Vip sulla presunta relazione tra Daniele ed Elenoire Ferruzzi, Vladimir aveva così difeso Dal Moro dall’ossessione della compagna d’avventura: