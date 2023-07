Vladimir Luxuria ha detto la sua sulla decisione di Patrizia Mirigliani di escludere le donne transgender da Miss Italia. Non solo, ha anche rivelato di aver telefonato alla Patron del concorso di bellezza.

Intervistata da Adnkronos, Vladimir Luxuria ha parlato del rifiuto di Patrizia Mirigliani di accettare donne transgender a Miss Italia. Secondo Vladi, la patron del concorso di bellezza ha sbagliato a mettere questo veto perché è contrario alle “pari opportunità“. L’errore, però, non riguarda soltanto i tempi attuali, ma anche il passato, quando Luxuria ha fatto una telefonata alla Mirigliani.

Vladimir ha dichiarato:

Luxuria ha voluto raccontare un aneddoto di qualche anno fa, quando ha telefonato a Patrizia Mirigliani per parlare dell’accesso delle donne trans a Miss Italia. Ha dichiarato:

“Ti confesso che l’ho sentita dopo l’elezione di Miss Olanda (dove a vincere il titolo è stata l’attrice e modella transgender Rikkie Valerie Kollé, ndr), e in quell’occasione le ho rinnovato l’auspicio che le feci quando, anni fa, mi chiese di essere giurato a Miss Italia e le feci notare che accettava un giurato transgender ma non una concorrente. Mi ha detto che ormai era tardi per inserire nuove concorrenti, ed ha espresso la paura che potesse diventare come il caso di Denny Mendez, che quando vinse a suo tempo si disse che aveva vinto per il colore della pelle. Ma in realtà, Denny ha vinto perché e solare e bellissima. Io penso sia ormai veramente fuori dal tempo escludere delle donne in tutto e per tutto dal concorso. Poi certo, per chi non ha ultimato la transizione ci sono dei concorsi appositi, ma qui è differente. E’ ormai scaduto il tempo per non includere le persone che hanno cambiato sesso a Miss Italia”.